РФ атакувала транспортну інфраструктуру Чернігівщини, є поранені

Також вчора ворогь вдарив по енергооб'єкту в області.

Фото: В'ячеслав Чаус

Уранці 15 березня російські окупанти атакували транспортну та цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Цієї ночі ворожий безпілотник ударив по селу Семенівської громади. Загорілися житлові будинки. Пожежі загасили вогнеборці. Двом постраждалим жінкам медики надали допомогу на місці. 

Також вранці ворог вдарив по транспортній інфраструктурі в Ніжинському районі. Наразі зʼясовуємо деталі про наслідки атаки. Попередньо, двоє людей постраждали: чоловіку надали допомогу на місці, жінку обстежують лікарі – стан стабільний. 

Також вчора ворог атакував енергооб'єкт в Чернігівському районі.

Усього за минулу добу було 26 обстрілів. 33 вибухи.

