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CultHub

Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах

Участь музикантів у події в Росії є порушенням санкційного законодавства

CultHub
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Каміль Турман на фестивалі в Москві
Фото: Надано Arts Against Aggression

Каміль Турман, учасниця оркестру Jazz at Lincoln Center під керуванням Вінтона Марсаліса, виступила разом із Московським джазовим оркестром під керуванням народного артиста Росії Ігоря Бутмана на відкритті Московського джазового фестивалю, повідомляє пропагандистське РІА Новости.

Участь американських артистів у Московському джазовому фестивалі також широко висвітлюється іншими російськими державними ЗМІ, повідомляють активісти Arts Against Aggression.

У фестивалі беруть участь кілька американських артистів: Тірні Саттон, Тамір Гендельман, Даррелл Грін, Аллан Гарріс та Ванесса Рубін, а також Каміль Турман. Бюджет Московського джазового фестивалю перевищує три мільйони доларів (240 мільйонів рублів). Серед спонсорів — “Газпром”, що перебуває під санкціями США, та Президентський фонд культурних ініціатив.

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Афіші виступів американців на фестивалі в Москві
Фото: Arts Against Aggression
Афіші виступів американців на фестивалі в Москві

Як зауважують Arts Against Aggression, участь американських артистів у цьому фестивалі є порушенням американського санкційного законодавства і створює потенційні правові ризики для американських виконавців та їхніх представників.

В описі фестивалю на державне фінансування зазначено, що “фестиваль активно залучає до виступів джазових музикантів з нових регіонів Росії [окупованих територій України]. У 2024 році ансамбль "Круїз-контроль" із Донецької філармонії мав великий успіх у парку "Зарядье" під час фестивалю. Після участі у фестивалі вони організували заходи в Донецьку під назвою "Відлуння Московського джазового фестивалю"”.

Ігор Бутман, художній керівник фестивалю та довірена особа Путіна, перебуває під санкціями України та Канади і має подвійне громадянство — США та Росії.

Міжнародний рух Arts Against Aggression надіслав відкритого листа всім західним майданчикам, де виступають ці американські артисти, із закликом скасувати їхні виступи. Окреме звернення адресоване Рочестерському міжнародному джазовому фестивалю, де Аллан Гарріс має виступити 22 червня, та Президентському центру Обами в Чикаго, де Каміль Терман заплановано виступити 29 червня.

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