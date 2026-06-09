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“Сталінка” Олеся Ульяненка вийде в англійському перекладі

Книга вийде у видавництві Українського наукового інституту Гарвардського університету (HURIbooks)

CultHub
“Сталінка” Олеся Ульяненка вийде в англійському перекладі
Обкладинка англійського видання "Сталінки"
Фото: HURIbooks

“Сталінка” – роман Олеся Ульяненка 1994 року. За нього автор отримав Шевченківську премію. Дія відбувається в Києві в бурхливі роки після розпаду Радянського Союзу. Головний герой – людина з соціального маргінесу. Після того, як його ув'язнили в психіатричній лікарні, тікає до міста, але лише щоб виявити, що світ за стінами лікарні не менш божевільний.

Англійською роман переклала Ольга Рудакевич. Створення перекладу підтримали Людмила та Олександр Драганови. 

Для промо книги видавництво попросило охарактеризувати її письменника Андрія Куркова. Ось як він пояснює феномен Ульяненка для англомовної аудиторії:

“Олесь Ульяненко, безсумнівно, один із найвидатніших та найнезалежніших голосів української прози 1990-х та 2000-х років. Невдовзі він посяде законне місце на вершині літературної ієрархії; це лише питання часу. Якби він прожив своє життя в Лондоні чи Парижі, він би вже був відомим героєм фільмів, що отримали нагороди, та біографій, що стали бестселерами”.

Книга вийде друком на початку вересня. 

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