Ія Ківа візьме участь у поетичному фестивалі в Роттердамі

Poetry International Festival – масштабний фестиваль, який цьогоріч відбудеться вже в 56-й раз і запланований на 4-7 червня.

Протягом днів фестивалю у різних локаціях міста відбудуться поетичні читання за участі авторів та авторок з різних країн. Українська поетка Ія Ківа матиме чотири події, під час яких ділитиме сцену з представниками поетичних спільнот інших країн.

В програмі фестивалю поезія Ківи описана так:

“У віршах Ківи ми переживаємо усі найгірші сценарії, які можна було б знайти в буклеті про готовність до надзвичайних ситуацій. Чітким, ритмічним віршем вона показує, як війна проникає в усе: у її спогади, її повсякденні дії, навіть у саму мову. Її поезія — це свідчення, запис того, що пізніше може бути переписано. Це її спосіб запропонувати голос втіхи своїм співвітчизникам”.