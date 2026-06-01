Ія Ківа візьме участь у поетичному фестивалі в Роттердамі

Авторка візьме участь в кількох подіях впродовж фестивалю

Ія Кива виступить у Роттердамі
Фото: poetry.nl/festival/en/poet/iya-kiva/

Poetry International Festival – масштабний фестиваль, який цьогоріч відбудеться вже в 56-й раз і запланований на 4-7 червня.

Протягом днів фестивалю у різних локаціях міста відбудуться поетичні читання за участі авторів та авторок з різних країн. Українська поетка Ія Ківа матиме чотири події, під час яких ділитиме сцену з представниками поетичних спільнот інших країн. 

В програмі фестивалю поезія Ківи описана так:

“У віршах Ківи ми переживаємо усі найгірші сценарії, які можна було б знайти в буклеті про готовність до надзвичайних ситуацій. Чітким, ритмічним віршем вона показує, як війна проникає в усе: у її спогади, її повсякденні дії, навіть у саму мову. Її поезія — це свідчення, запис того, що пізніше може бути переписано. Це її спосіб запропонувати голос втіхи своїм співвітчизникам”.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
