Під час розбирання паркету на території музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича у Білогорщі, знищеного росіянами, робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення, глибиною майже 2 метри.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Зазначається, що цінних історичних артефактів під час розкопок не знайшли. Тому зараз історики досліджують можливе призначення цієї будівлі і її зв’язок з генерал-хорунжим армії УПА.
Міська рада планує накрити цей простір склом і зберегти його для відвідувачів.
"Роботи з відновлення музею Шухевича розпочали на початку березня цього року. Виявлення криївки дещо змістило терміни виконання робіт. Проте вже до кінця червня тут планують вибудувати стіни та накрити музей", - зазначається в повідомленні.
- 1 січня 2024 року, у період з 4 по 6 ранку, Львівську область атакували чотири російські ударні безпілотники типу "шахед", які вдалося збити протиповітряній обороні. Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові та на будівлю факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування у Дублянах.
- Станом на березень минулого року львівські музеї зібрали понад 185 тисяч гривень на відбудову музею Шухевича.