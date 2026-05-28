Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
У Львові під час відбудови музею Шухевича виявили ймовірну криївку

Наразі історики вивчають знайдені речі. 

Фото: Львівська міська рада

Під час розбирання паркету на території музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича у Білогорщі, знищеного росіянами, робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення, глибиною майже 2 метри. 

Про це повідомила Львівська міська рада

Зазначається, що цінних історичних артефактів під час розкопок не знайшли. Тому зараз історики досліджують можливе призначення цієї будівлі і її зв’язок з генерал-хорунжим армії УПА.

Міська рада планує накрити цей простір склом і зберегти його для відвідувачів.

"Роботи з відновлення музею Шухевича розпочали на початку березня цього року. Виявлення криївки дещо змістило терміни виконання робіт. Проте вже до кінця червня тут планують вибудувати стіни та накрити музей", - зазначається в повідомленні.

  • 1 січня 2024 року, у період з 4 по 6 ранку, Львівську область атакували чотири російські ударні безпілотники типу "шахед", які вдалося збити протиповітряній обороні. Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові та на будівлю факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування у Дублянах.
  • Станом на березень минулого року львівські музеї зібрали понад 185 тисяч гривень на відбудову музею Шухевича. 
