Під час розбирання паркету на території музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича у Білогорщі, знищеного росіянами, робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення, глибиною майже 2 метри.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що цінних історичних артефактів під час розкопок не знайшли. Тому зараз історики досліджують можливе призначення цієї будівлі і її зв’язок з генерал-хорунжим армії УПА.

Фото: Львівська міська рада

Міська рада планує накрити цей простір склом і зберегти його для відвідувачів.

"Роботи з відновлення музею Шухевича розпочали на початку березня цього року. Виявлення криївки дещо змістило терміни виконання робіт. Проте вже до кінця червня тут планують вибудувати стіни та накрити музей", - зазначається в повідомленні.

Фото: Львівська міська рада Відбудова музею Шухевича

