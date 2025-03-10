Львівські музеї зібрали понад 185 тисяч гривень на відбудову музею Романа Шухевича

За два дні львівські музеї зібрали на відбудову музею Романа Шухевича понад 185 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Минулими вихідними три львівські музеї зробили дні відкритих дверей. У ці дні музеї не отримували прибутку за вхідні квитки, але закликали відвідувачів донатити на відновлення та відбудову знищеного росіянами музею Романа Шухевича.

В акції брали участь Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, Меморіальний музей ім. Соломії Крушельницької та Музей тоталітарних режимів “Територія терору”.

“В свою чергу просимо інші музеї та культурні установи, до прикладу, у наступні вихідні провести таку акцію у себе, щоб спільними зусиллями ми наблизили той момент, коли музей Шухевича знову зможе відкрити двері для відвідувачів”, – зазначив керівник управління культури Львівської міськради Олексій Тарабан.