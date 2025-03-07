Письменника Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН після його публікації "Була колись розпусна епоха"

Виконавча рада PEN Ukraine виключила з організації 72-річного письменника Юрія Винничука після його публікації "Була колись розпусна епоха" на сайті "Збруч".

Про це повідомляє PEN Ukraine.

"Виконавча рада Українського ПЕН ухвалила рішення про виключення Юрія Винничука з Українського ПЕН за публічні висловлювання, що суперечать цінностям організації та шкодять її репутації. Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті “Non-violence” (“...покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…”). Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати", - йдеться в повідомленні.

Колонку Винничук опублікував після того, як львівська журналістка Катерина Родак заявила про домагання професора факультету журналістики Йосипа Лося. У публікації йдеться, що тепер настали часи, коли залицяння можуть сприйняти як злочин, а слово "дорогенька" викликає обурення у "журналісточок". Винничук також пише про Йосипа Лося, який "проробляв це з багатьма іншими студентками" тому, що завжди знаходилася та, яка погоджувалася. За словами письменника, йому було б неприємно, якби його "спробувала погладити якась цьоця", але за його юності це "усе це було буденною справою".

"В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова", – написав Винничук.

Коли публікація викликала резонанс, Винничук заявив, що хотів висловити підтримку Катерині Родак. Всі звинувачення у його бік він назвав "цькуванням".

PEN Ukraine – це частина міжнародної мережі організацій PEN, які об'єднують професійних письменників, редакторів і перекладачів. Організація має на меті захищати свободу слова та права авторів, сприяти розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву.

Зазначимо, що в 2012 році, коли Винничука звинуватили у порнографії, PEN Ukraine виступив із заявою на його захист. Тоді народний депутат Леонід Грач закликав Генпрокуратуру перевірити діяльність Винничука. Зокрема, він обурювався виступом письменника на "Ночі еротичної поезії" у Києві. Після цього до помешкання Винничука прийшли міліціонери й вимагали письмово пояснити його твори.