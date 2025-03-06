Із Львівського університету ім.Франка звільнили професора Йосипа Лося

Йому мають компенсувати гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки.

Професора Йосипа Лося звільнили із кафедри зарубіжної преси Львівського університету ім.Франка. Раніше його звинуватили у домаганнях.

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що наказ про звільнення підписав в.о.ректора університету Володимир Мельник. Лось працював на факультеті 54 роки.

"Враховуючи рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 03. 03. 2025 року щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Й. Д. аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, (...) наказую звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка на підставі п. 3 ч.1 ст. 41 КЗпП України з 06. 03. 2025 року", – йдеться в наказі.

Фото: Суспільне наказ про звільнення Йосипа Лося

Йому мають компенсувати гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки.

Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях і заявив, що планує подавати позов до суду.

Що трапилося