Із Львівського університету ім.Франка звільнили професора Йосипа Лося

Професора Йосипа Лося звільнили із кафедри зарубіжної преси Львівського університету ім.Франка. Раніше його звинуватили у домаганнях.
Про це пише "Суспільне".
Зазначається, що наказ про звільнення підписав в.о.ректора університету Володимир Мельник. Лось працював на факультеті 54 роки.
"Враховуючи рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 03. 03. 2025 року щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Й. Д. аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, (...) наказую звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка на підставі п. 3 ч.1 ст. 41 КЗпП України з 06. 03. 2025 року", – йдеться в наказі.
Йому мають компенсувати гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки.
Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях і заявив, що планує подавати позов до суду.
Що трапилося
- 25 лютого колишня студентка ЛНУ і журналістка NGL.Media Катерина Родак заявила про домагання з боку професора кафедри зарубіжної преси Йосипа Лося. Під її дописом зʼявилися десятки коментарів від колишніх студенток, які також свідчили про домагання.
- Після розголосу поліція Львівщини розпочала перевірку, а потерпілих жінок підтримав представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.
- На час розслідування Йосипа Лося відсторонили від роботи в університеті.
- Комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського університету імені Івана Франка рекомендувала ректору звільнити Йосипа Лося через вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням роботи. Члени комісії проголосували за це одноголосно.