На Прикарпатті викрили схему втечі чоловіків за кордон, якою скористалися мінімум 150 "клієнтів"

На Прикарпатті правоохоронці викрили групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків. Вартість "послуги" становила 6000 доларів.

Про це повідомили у ДБР.

Організатором схеми був начальник одного з відділів "Закарпатської установи виконання покарань № 9".

Співорганізатором був мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До оборудки також були залучена його мати, працівник Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще четверо мешканців прикордонного регіону.

Зловмисники знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали спільники, які забезпечували тимчасове проживання, їжу та одяг, необхідний для перетину кордону у важкодоступних місцях. У визначений час "клієнтів" доставляли до кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, звідки вони пішки через гори перетинали кордон із Румунією.

Вартість переправлення для однієї особи становила 6 тис. доларів США. За даними слідства, щотижня групі вдавалося переправити до Європи в середньому 10 осіб. За пів року їхніми послугами скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

23 лютого, після отримання коштів від чергового "клієнта", працівники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора та одного з цивільних спільників. Останній намагався сховатися в дивані.

Фото: Офіс Генпрокурора На Прикарпатті викрили канал втечі чоловіків закордон

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн.

Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх оголосять в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також тих, хто скористався послугами злочинної групи.