На Закарпатті СБУ затримала двох працівників "Укрзалізниці" за підозрою у переправленні військовозобов'язаних за кордон

За так званий "трансфер" за кордон підозрювані брали 9 тисяч євро з клієнта.

У Закарпатській області Служба безпеки заблокувала чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС поза пунктами пропуску. Підозрювані працівники "Укрзализниці".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що організатором оборудки виявився працівник "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів у потягах далекого сполучення та забезпечував їм "трансфер" до Закарпаття. Вартість такої послуги становила 9 тисяч євро з клієнта.

У Києві він підсаджував ухилянтів у потяг та супроводжував до Ужгорода. Після прибуття їх ховали в залізничному депо, де до схеми долучалися спільники. Серед них – син організатора оборудки, сімейна пара та знайомий перевізник. Син, який також працює залізничником, особисто перевіряв наявність готівки у клієнтів.

Потім військовозобов'язаних привозили до визначених місць очікування, зокрема у готелях та навіть на равликовій фермі. Далі ухилянти самостійно перетинали кордон лісистою місцевістю за координатами, які їм передавали зловмисники.

Правоохоронці затримали усіх учасників оборудки. Організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.