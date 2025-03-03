Правоохоронці на вихідних запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які мали відбутися у Київській області, Чернігові, Вінниці та у Львові.

Про це повідомили у СБУ.

"Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура фіксують значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Лише протягом декількох днів на замовлення рашистів мали відбутися вибухи та підпали у 4-х областях нашої держави", – зазначили у спецслужбі.

Завдяки роботі українських правоохоронців на випередження, всі підозрювані наразі затримані, а російському сценарію вдалося запобігти.

На Київщині СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб ворога, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з м. Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Зловмисник виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування. Агента затримали за місцем проживання, коли він готувався до вчинення злочину.

Фото: СБУ Один із затриманих агентів

У Львові запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також Головного залізничного вокзалу міста. Виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини, що погодився працювати на ворога в обмін на гроші. За попередніми даними, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка". Проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця "на гарячому", коли юнак закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

Фото: Львівська облпрокуратура Затримання російського агента

У Чернігові викрили поплічника російських спецслужб, який причетний до підготовки низки терактів в області. Фігурант мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур. Крім того, зловмисник виконував ще одне завдання ворога: за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення Росії.

Фото: СБУ Затриманий російський агент

У Вінниці нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення Росії спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці. Для виконання ворожих завдань зловмисники спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У подальшому вони надавали російському куратору підтверджуючі фото та відео своїх злочинів.

Фото: СБУ Затримана російська агентка

Наразі всі фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст.111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації. Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот Служби безпеки "Спали" ФСБешника".

Особи, які не вчинили злочину і добровільно повідомили про спроби вербування, звільняються від відповідальності. В той же час зловмисники, котрі погодилися на виконання ворожого завдання, можуть провести за ґратами все життя.