Унаслідок падіння уламків "шахедів" в трьох районах Київщини є пошкодження

У ніч на 1 березня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Працювала ППО.

Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

У трьох районах області зафіксовано пошкодження через падіння уламків "шахедів".

В Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.