Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок падіння уламків "шахедів" в трьох районах Київщини є пошкодження

Пошкоджені приватні будинки.

Унаслідок падіння уламків "шахедів" в трьох районах Київщини є пошкодження
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 1 березня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Працювала ППО.

Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. 

У трьох районах області зафіксовано пошкодження через падіння уламків "шахедів".

В Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. 

  • Уночі Сили ППО знищили 103 ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies