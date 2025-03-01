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Прем'єр Австралії підтримав Україну "у скрутний час"

Ентоні Албаніз доєднався до європейських лідерів.

Прем'єр Австралії підтримав Україну "у скрутний час"
Ентоні Албаніз та Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Очільник австралійського уряду Ентоні Албаніз став одним зі світових лідерів, які публічно висловили підтримку Україні після жорсткого спілкування Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі та дострокового завершення візиту Президента до Вашингтона.

Як написав Албаніз на своїй сторінці у мережі X, "Зеленський продемонстрував сміливість та лідерство, які стали символом для його народу у протистоянні з російським жорстоким та незаконним вторгненням".

Прем'єр-міністр Австралії підкреслив, що країна-континент "залишається з українським народом у скрутний час" та оприлюднив кілька світлин свого минулого візиту до України і зустрічі з Володимиром Зеленським. 

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