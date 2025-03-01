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У Пентагоні наказали припинити будь-які кібероперації проти Росії

Ще один крок назустріч країні-агресору.

У Пентагоні наказали припинити будь-які кібероперації проти Росії
Міністр оборони США Піт Геґсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет наказав Кібернетичному командуванню США припинити планування будь-яких операцій, спрямованих проти Росії у цифровому просторі.

Як пише "Укрінформ", вказівку не здійснювати кіберпротидію Росії отримав командувач відповідного напряму у Пентагоні генерал Тімоті Гоґ. Вона поширюється і на цифрові операції в межах європейського командування збройних сил США, але не стосується Агенції національної безпеки та її розвідувальної діяльності.

За інформацією джерел, у кіберкомандуванні вирішили скласти "оцінку ризиків" - проаналізувати, чи не призведе така дія очільника Пентагону до суттєвого зростання кіберзагроз від росіян. 

Постраждати від дій Геґсета може й Україна: поки незрозуміло, як припинення кібероперацій позначиться на цифровій безпеці нашої держави, яку у 2022 році посилила американська група "полювання на випередження" - спеціалісти з відстеження та ліквідації кібератак. 

 

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