У Херсоні через російський обстріл постраждав літній чоловік

Ввечері 28 лютого російська армія вдарила з артилерії по Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 18:30 окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждав 74-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови.
Йому надають необхідну меддопомогу.
Унаслідок атаки ворожого дрона у Золотій Балці Херсонської області загинув чоловік. Також російські війська здійснили обстріли по Бериславу та Білозерці Херсонської області. Там зруйновано багатоквартирний будинок, також постраждав цивільний.