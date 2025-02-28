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У Херсоні через російський обстріл постраждав літній чоловік

Ворог завдав удару з артилерії.

У Херсоні через російський обстріл постраждав літній чоловік
Фото: З відкритих джерел

Ввечері 28 лютого російська армія вдарила з артилерії по Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 18:30 окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки постраждав 74-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови. 

Йому надають необхідну меддопомогу.

Унаслідок атаки ворожого дрона у Золотій Балці Херсонської області загинув чоловік. Також російські війська здійснили обстріли по Бериславу та Білозерці Херсонської області. Там зруйновано багатоквартирний будинок, також постраждав цивільний.

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