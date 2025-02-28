Трамп: Україні доведеться піти на компроміси, але вони будуть не масштабні

Президент США вважає, що угода про надра буде "дуже чесною"

Триває зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Тут Зеленський показав Трампу фото українських полонених, розповів про жахливі умови, які створює їм Росія і про те, як українців втрачають десятки кілограмів ваги у полоні через нелюдські умови утримання.

Трамп відзначив сміливість українських бійців, додавши, що «ми їм дали чудове спорядження» і ці три роки «це була дуже важка боротьба, дуже жорстока».

Американський президент повернувся до теми угоди про надра, пояснивши, що ця угода потрібна Штатам, оскільки в них багато нафти і газу, але не так багато територій, аби все це розробляти і до того ж земля захищена екологами. Тому угода про надра з Україною є дуже важлива.

Щодо гарантій безпеки, то Трамп сказав, що всі говорять про безпеку, але «дозвольте спершу мені укласти угоду».

Він вважає, що вона буде «дуже чесною» і суть домовленостей в тому, що українська сторона не вернеться до бойових дій. При цьому Україні доведеться піти на компроміси, бо без них «неможливо заключити жодної угоди». Ці компроміси не будуть масштабними, запевнив президент США.

Володимир Зеленський скзаав, що не буде "ніяких компромісів з убивцею щодо нашої території" і наголосив, що Володимир Путін - "убивця і терорист".

Трамп зауважив, що він говорив із Путіним і він "серйозно" ставиться до угоди по закінчення війни. Американський президент додав, що він і за Україну, і за Росію.