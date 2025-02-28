Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала 16-річного російського агента, який готував теракт біля "Алеї Слави Героям" у Житомирі

Теракт мав відбутися 28 лютого у центрі Житомира.

СБУ затримала 16-річного російського агента, який готував теракт біля "Алеї Слави Героям" у Житомирі
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу "Алеї Слави Героям".

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, агентом російських спецслужб виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого ФСБ втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші. 

Як встановило розслідування, неповнолітній терорист мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у рюкзак.

Фото: СБУ

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

Фото: СБУ

За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії - додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту. Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом.

Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Фото: СБУ

Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти. 

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies