Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу "Алеї Слави Героям".

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, агентом російських спецслужб виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого ФСБ втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

Як встановило розслідування, неповнолітній терорист мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у рюкзак.

Фото: СБУ

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

Фото: СБУ

За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії - додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту. Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом.

Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Фото: СБУ

Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.