ЗМІ: на засіданні ЄС 6 березня наголосять на участі України і Європи у переговорах із Росією

Чернетка комюніке містить згадку про надійні гарантії безпеки для нашої держави.

На засіданні 6 березня країни-члени ЄС мають підтримати позицію щодо залучення України та Європи до переговорів із РФ.

Про це стало відомо з чернетки комюніке, передає «Суспільне».

Згідно з документом, країни-члени Євросоюзу хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів. У комюніке перелічили декілька важливих принципів. Серед них:

не може бути переговорів щодо України без України;

не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

перемир’я може відбутися лише в межах всеосяжної мирної угоди;

будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України.

У документі наголошується, що «досягнення “миру через силу” вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції» як до перемовин, так і в процесі і після їх завершення.

«З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з однодумними партнерами, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу", — йдеться у комюніке.

Крім того, ЄС розглядає можливість призначити спеціального представника на потенційних мирних переговорах.