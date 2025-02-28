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ЗМІ: на засіданні ЄС 6 березня наголосять на участі України і Європи у переговорах із Росією

Чернетка комюніке містить згадку про надійні гарантії безпеки для нашої держави.

ЗМІ: на засіданні ЄС 6 березня наголосять на участі України і Європи у переговорах із Росією
прапори ЄС і України
Фото: EPA/UPG

На засіданні 6 березня країни-члени ЄС мають підтримати позицію щодо залучення України та Європи до переговорів із РФ.

Про це стало відомо з чернетки комюніке, передає «Суспільне».

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Згідно з документом, країни-члени Євросоюзу хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів. У комюніке перелічили декілька важливих принципів. Серед них:

  • не може бути переговорів щодо України без України;
  • не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;
  • перемир’я може відбутися лише в межах всеосяжної мирної угоди;
  • будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України.

У документі наголошується, що «досягнення “миру через силу” вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції» як до перемовин, так і в процесі і після їх завершення.

«З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з однодумними партнерами, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу", — йдеться у комюніке.

Крім того, ЄС розглядає можливість призначити спеціального представника на потенційних мирних переговорах.

  • Перші переговори США і Росії у Саудівській Аравії відбулися без участі представників США і Росії. Це викликало обурення в обох сторін. 
  • Згодом Дональд Трамп відкинув необхідність присутності українського президента на переговорах із Росією про припинення війни.
  • У вечірньому зверненні 22 лютого Володимир Зеленський заявив, що його команда робить цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. 
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