​Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого і заявив про підписання «великої угоди»

Володимир Зеленський 28 лютого відвідає США.
Це підтвердив лідер Штатів Дональд Трамп на засіданні уряду 26 лютого, передає NBC News.
«Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», - додав Трамп.
Він додав, що його адміністрація «задоволена» угодою. «Нам вдалося укласти угоду, відповідно до якої ми повернемо свої гроші та отримаємо багато грошей у майбутньому, і я думаю, що це правильно», - сказав лідер Штатів.
На запитання журналістів, чи він готовий надати гарантії безпеки в рамках угоди, Трамп відповів, що такого наміру не має.
"Я не маю наміру давати гарантій безпеки... Ми змусимо Європу зробити це, тому що Європа — наш найближчий сусід", - сказав американський президент.
- 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
- Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».
- Опісля Володимир Зеленський на пресконференції озвучив деталі про угоду. У погодженому документі про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.