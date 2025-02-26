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​Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого і заявив про підписання «великої угоди»

«Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», - сказав лідер США.

​Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого і заявив про підписання «великої угоди»
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський 28 лютого відвідає США.

Це підтвердив лідер Штатів Дональд Трамп на засіданні уряду 26 лютого, передає NBC News.

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«Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», - додав Трамп.

Він додав, що його адміністрація «задоволена» угодою. «Нам вдалося укласти угоду, відповідно до якої ми повернемо свої гроші та отримаємо багато грошей у майбутньому, і я думаю, що це правильно», - сказав лідер Штатів.

На запитання журналістів, чи він готовий надати гарантії безпеки в рамках угоди, Трамп відповів, що такого наміру не має. 

"Я не маю наміру давати гарантій безпеки... Ми змусимо Європу зробити це, тому що Європа — наш найближчий сусід", - сказав американський президент.

  • 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
  • Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».
  • Опісля Володимир Зеленський на пресконференції озвучив деталі про угоду. У погодженому документі про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.
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