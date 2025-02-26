​Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого і заявив про підписання «великої угоди»

«Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», - сказав лідер США.

Володимир Зеленський 28 лютого відвідає США.

Це підтвердив лідер Штатів Дональд Трамп на засіданні уряду 26 лютого, передає NBC News.

«Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», - додав Трамп.

Він додав, що його адміністрація «задоволена» угодою. «Нам вдалося укласти угоду, відповідно до якої ми повернемо свої гроші та отримаємо багато грошей у майбутньому, і я думаю, що це правильно», - сказав лідер Штатів.

На запитання журналістів, чи він готовий надати гарантії безпеки в рамках угоди, Трамп відповів, що такого наміру не має.

"Я не маю наміру давати гарантій безпеки... Ми змусимо Європу зробити це, тому що Європа — наш найближчий сусід", - сказав американський президент.