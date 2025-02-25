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Reuters: Зеленський планує в п’ятницю вирушити до США, щоб зустрітися з Трампом

Також Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі.

Reuters: Зеленський планує в п’ятницю вирушити до США, щоб зустрітися з Трампом
Зеленський і Трамп у 2019 році
Фото: Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Вашингтона в п’ятницю, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Одне з джерел повідомило, що Білий дім запропонував візит Володимиру Зеленському. 

Перед тим офіційні особи США та України погодилися з проектом угоди щодо надр і порадили його підписати, повідомило джерело.

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Інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.

Угода про надра: що відомо

  • Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.

  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції

  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.

  • Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли "суттєві покращення" і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.

  • 22 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.

  • 23 лютого голова ОПУ Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме – визначать після готовності документу.

  • Україна і США погодили угоду про рідкісноземельні метали, яка має покращити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, пише Financial Times.
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