Reuters: Зеленський планує в п’ятницю вирушити до США, щоб зустрітися з Трампом

Також Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі.

Зеленський і Трамп у 2019 році

Президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Вашингтона в п’ятницю, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Одне з джерел повідомило, що Білий дім запропонував візит Володимиру Зеленському.

Перед тим офіційні особи США та України погодилися з проектом угоди щодо надр і порадили його підписати, повідомило джерело.

Інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.

Угода про надра: що відомо