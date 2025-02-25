Рада підтримала припинення повноважень нардепки Ірини Кормишкіної

Рішення підтримали 246 народних обранців. Восени минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження.

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України від партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної (дівоче прізвище, за яким обиралась в Раду - Аллахвердієва).

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали 246 народних обранців.

Таким чином в Раді залишається 400 депутатів, а в Коаліції 231 депутат.

Далі замість Кормишкіної має доєднатись хтось зі списку “Слуг Народу”. Це може бути, згідно зі списком партії, Інна Сверба або Сергій Мельник.

Що передувало