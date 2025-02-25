Рада підтримала припинення повноважень нардепки Ірини Кормишкіної

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України від партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної (дівоче прізвище, за яким обиралась в Раду - Аллахвердієва).
Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали 246 народних обранців.
Таким чином в Раді залишається 400 депутатів, а в Коаліції 231 депутат.
Далі замість Кормишкіної має доєднатись хтось зі списку “Слуг Народу”. Це може бути, згідно зі списком партії, Інна Сверба або Сергій Мельник.
Що передувало
- В кінці січня ексдепутату Миколаївської обласної ради, агробізнесмену Юрію Кормишкіну обрали запобіжний захід по справі про відмивання коштів його дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної. Йому призначили заставу та поклали певні обов'язки.
- Правоохоронці повідомили чоловікові народної депутатки Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації незаконного майна, а також у недекларуванні такого майна.
- У 2021-2022 роках нардепка набула понад 20 млн гривень, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині.
- В НАБУ наголосили, що ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок і дві земельні ділянки.
- У жовтні минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження. Пізніше її взяли на поруки очільник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- У листопаді 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій.
- Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".