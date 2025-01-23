Чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру в легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, - НАБУ

Правоохоронці повідомили чоловікові народної депутатки Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації незаконного майна, а також у недекларуванні такого майна.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
"У 2021-2022 роках нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає", - йдеться в повідомленні.
В НАБУ наголосили, що ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок і дві земельні ділянки.
В Бюро не називають прізвища нардепки, однак зрозуміло з відкритих джерел, що це - Ірина Кормишкіна.
- У жовтні минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження. Пізніше її взяли на поруки очільник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- У листопаді 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій.
- Кормишкіна,більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".