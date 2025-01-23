Чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру в легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, - НАБУ

Чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру в легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб

Правоохоронці повідомили чоловікові народної депутатки Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації незаконного майна, а також у недекларуванні такого майна.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"У 2021-2022 роках нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголосили, що ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок і дві земельні ділянки.

В Бюро не називають прізвища нардепки, однак зрозуміло з відкритих джерел, що це - Ірина Кормишкіна.