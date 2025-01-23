В Україні судитимуть російського олігарха Шелкова у справі про вивезення до РФ титановмісної сировини на 90 млн грн

Розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по грудень 2021 року злочинна група олігарха приховано постачала через австрійську компанію продукцію підконтрольного українського гірничо-збагачувального комбінату до РФ.

В Україні судитимуть російського олігарха Михайла Шелкова у справі про вивезення до РФ титановмісної сировини на 90 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора, не згадуючи ім’я фігуранта. Згідно з матеріалами справи, йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по грудень 2021 року організована злочинна група, створена та очолювана російським олігархом, приховано постачала через австрійську компанію продукцію підконтрольного українського гірничо-збагачувального комбінату до РФ.

Загалом за цей період на адресу російських підприємств вивезено стратегічної титановмісної сировини на майже 90 млн грн. Ці підприємства безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, а також задіяні у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора.

За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. При цьому експортували продукцію за заниженими цінами.

Раніше рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Наразі комбінат перебуває у власності України.

Російський олігарх та пов’язані з ним юридичні особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.