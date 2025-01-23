СБУ заочно повідомила про підозру 5-м генералам РФ за удар надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

Це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас.

Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнних злочинців РФ, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.

Як зазначає СБУ, це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас.

Тоді ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів.

За даними слідства СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов.

Саме він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству.

Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов і дав згоду.

Потім за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.

Також розслідування встановило особи ще 4-х російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки.

Усі вони підлеглі Дронова:

начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил рф генерал-майор Сергій Мещеряков;

начальник 929-го льотно-випробувального центру міноборони росії (далі 929 центр) генерал-майор Радик Барієв;

начальник штабу 929-го центру полковник Віктор Моховіков;

заступник начальника 929-го центру міноборони рф полковник Максим Стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили сімом рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати винних.