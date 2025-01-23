Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ заочно повідомила про підозру 5-м генералам РФ за удар надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

Це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас.

СБУ заочно повідомила про підозру 5-м генералам РФ за удар надважкої бомби по Сумщині у 2022 році
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнних злочинців РФ, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.

Як зазначає СБУ, це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас. 

Тоді ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів.

За даними слідства СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов.

Саме він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству.

Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов і дав згоду.

Потім за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також розслідування встановило особи ще 4-х російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки.

Усі вони підлеглі Дронова:

  • начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил рф генерал-майор Сергій Мещеряков;
  • начальник 929-го льотно-випробувального центру міноборони росії (далі 929 центр) генерал-майор Радик Барієв;
  • начальник штабу 929-го центру полковник Віктор Моховіков;
  • заступник начальника 929-го центру міноборони рф полковник Максим Стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили сімом рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати винних.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies