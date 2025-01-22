Служба безпеки і Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли в Україні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

затримання організаторів схем ухилення від мобілізації

У результаті комплексних заходів у різних областях затримали 19 організаторів оборудок. Зловмисники торгували фіктивними меддовідками або за гроші переправляли ухилянтів за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Зокрема, на Одещині правоохоронці зупинили поблизу кодону чотири мікроавтобуси, в яких місцеві ділки намагалися приховано вивезти до Придністров’я 47 ухилянтів. Організатори схеми їхали в авто, яке супроводжувало автобуси.

Загалом злочинна група із переправлення ухилянтів складалася із 9 осіб, серед яких – двоє іноземців з Південного Кавказу. Наразі всі вони перебувають під вартою», - додали в СБУ.

На Харківщині викрили чотирьох організаторів «ухилянтських схем», серед яких - місцевий адвокат та рецидивіст, який має судимість за умисне вбивство. Вони залучили понад10 спільників і продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність інвалідності для зняття з військового обліку.

Під час обшуків у затриманих виявили майже пів мільйона доларів.

У Києві «на гарячому» затримали колишнього адвоката, який допомагав ухилянтам втекти за кордон під виглядом експедиторів гуманітарних вантажів. Він оформлював своїх клієнтів до місцевої благодійної організації.

У Полтавській області викрили посадовицю департаменту охорони здоров’я ОВА, яка для оформлення фейкової інвалідності торгувала підробленими медвисновками щодо обстежень на магнітно-резонансній томографії.

Ще одну схему в регіоні організували двоє підприємців, які продавали ухилянтам підроблені посвідчення співробітників ДСНС.

На Хмельниччині підозру отримали заступник голови лікарсько-консультативної комісії та двоє місцевих лікарів, які безпідставно оформлювали військовозобов’язаним меддовідки для отримання інвалідності.

Фігуранти отримали підозри перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, а також зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

затримання організаторів схем ухилення від мобілізації

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.