Також з 2011 року більш ніж удвічі зросла частка тих, хто пишається державними символами України.

91% опитаних громадян України «дуже пишаються» або «скоріше пишаються» своїм українським громадянством.

Про це свідчать дані Всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання «Наскільки Ви пишаєтесь тим, що Ви громадянин України?», у червні 2024 р. 91% опитаних громадян України відповіли, що «дуже пишаються» або «скоріше пишаються» своїм українським громадянством. У 2015 р. таких було 68%, у 2010 р. ˗ 62%, у 2000 р. ˗ 62%. Порівняно з 2000 р. частка тих, хто пишається українським громадянством, зросла у Західному регіоні з 76% до 95%, у Центральному регіоні – з 63% до 93%, у Південному регіоні – з 55% до 92%, у Східному регіоні – з 67% до 83%.

Частка тих, хто пишається державними символами України, зросла порівняно з 2011 р.: Прапором України (з 26% у 2011 р. до 64% у 2024 р.), Гербом України (з 25% до 63,5%), її Гімном (з 22,5% до 61%). Також з 32% до 65% зросла частка тих, хто пишається державною мовою України, з 19% до 51% ˗ частка тих, хто пишається її грошовою одиницею (гривнею). Разом з тим, ці показники дещо нижчі за аналогічні показники 2023 р.

Пишаються Прапором України від 73% на Заході країни до 54% на Півдні, Гербом України − від 72% на Заході країни до 49% на Півдні, Гімном − від 70% на Заході країни до 51% на Сході, державною мовою України − від 76% на Заході країни до 50% на Півдні, її грошовою одиницею − від 58% на Заході країни до 30% на Півдні.