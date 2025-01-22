Атаки сталися у Херсоні та Білозерці.

У Херсонській області російські окупанти двічі атакували рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, йдеться у пресрелізі.

У Херсоні армія РФ обстріляла один з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами.

Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

У селі Білозерка окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав ‒ надзвичайники перебували в укритті.

Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Упродовж минулої доби окупанти атакували 35 населених пунтів Херсонщини. Через російську агресію у області одна людина загинула та 11 – поранені.