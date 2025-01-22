Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників

Атаки сталися у Херсоні та Білозерці.

На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників

У Херсонській області російські окупанти двічі атакували рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, йдеться у пресрелізі.

У Херсоні армія РФ обстріляла один з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами.

Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

У селі Білозерка окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав ‒ надзвичайники перебували в укритті.

Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Підписуйтесь на наш Google News

Упродовж минулої доби окупанти атакували 35 населених пунтів Херсонщини. Через російську агресію у області одна людина загинула та 11 – поранені.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies