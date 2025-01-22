Ворог вдарив дронами по автомобілю на Харківщині, загинули двоє цивільних

Ворог вдарив дронами по автомобілю на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

“Російські окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення Дергачівщини. Учора близько 18:30 ворог вдарив дронами по цивільних мешканцях Гоптівки, які пересувалися селом на власній автівці. На жаль, двоє чоловіків 1968 та 1980 років народження загинули на місці”, – написав Задоренко.

Зазначимо, що впродовж минулої доби на Харківщині через російську агресію постраждали 10 осіб, серед них – троє поліцейських.