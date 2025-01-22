За добу на Харківщині через РФ постраждали 10 осіб, серед них – троє поліцейських

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали 10 осіб, серед них – троє поліцейських.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора вранці у Шевченківському районі Харкова внаслідок обстрілу БПЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж.

У с.Борщівка Ізюмського району пошкоджено шість приватних домоволодінь. Постраждала 62-річна жінка.

Увечері, о 18:00 у Богодухівському районі поблизу с.Золочів, с.Басове та с.Карасівка 3 ворожі КАБ влучили по відкритій місцевості. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 2 приватних будинків у с. Золочів.

У м.Куп'янськ унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 будинки та 2 легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки.

Перед цим там же унаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. Також унаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги.

У с.Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджено дах будинку внаслідок обстрілу. Постраждала 87-річна жінка.

Вчора уранці, о 09:00 у м.Куп’янськ унаслідок удару FPV-дроном постраждали троє працівників поліції, а також цивільні чоловік та жінка.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 23 людини (4 дитини).