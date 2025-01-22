За добу на Харківщині через РФ постраждали 10 осіб, серед них – троє поліцейських

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали 10 осіб, серед них – троє поліцейських.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора вранці у Шевченківському районі Харкова внаслідок обстрілу БПЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж.
У с.Борщівка Ізюмського району пошкоджено шість приватних домоволодінь. Постраждала 62-річна жінка.
Увечері, о 18:00 у Богодухівському районі поблизу с.Золочів, с.Басове та с.Карасівка 3 ворожі КАБ влучили по відкритій місцевості. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 2 приватних будинків у с. Золочів.
У м.Куп'янськ унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 будинки та 2 легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки.
Перед цим там же унаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. Також унаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги.
У с.Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджено дах будинку внаслідок обстрілу. Постраждала 87-річна жінка.
Вчора уранці, о 09:00 у м.Куп’янськ унаслідок удару FPV-дроном постраждали троє працівників поліції, а також цивільні чоловік та жінка.
- На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 23 людини (4 дитини).