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На Херсонщині 1 людина загинула та 11 – поранені через російську агресію

Під ворожим вогнем були 35 населених пунктів області. 

На Херсонщині 1 людина загинула та 11 – поранені через російську агресію
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби окупанти атакували 35 населених пунтів Херсонщини. Через російську агресію у області 1 людина загинула та 11 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Михайлівка, Незламне, Білозерка, Золота Балка, Гаврилівка, Новорайськ, Шляхове, Садове, Придніпровське, Костирка, Червоний Маяк, Бургунка, Вірівка, Веселе, Велетенське, Ольгівка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Новотягинка, Миколаївка, Монастирське, Львове, Федорівка, Зміївка, Кізомис, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

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