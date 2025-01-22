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Нацспротив: на тимчасово окупованих територіях сходу України підняли тарифи на залізничний транспорт

З нового року проїзд з Донецька до Луганська коштує 955 рублів, а в минулому році - 585 рублів.

Нацспротив: на тимчасово окупованих територіях сходу України підняли тарифи на залізничний транспорт
На тимчасово окупованих територіях сходу України підняли тарифи на залізничний транспорт
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна влада з 1 січня 2025 року підвищила тарифи на залізничні перевезення на тимчасово окупованій території сходу України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“За наявною інформацією, від тепер проїзд до Луганська коштує 955 рублів, коли як в минулому році коштував 585 рублів”, - йдеться у повідомленні. 

При цьому ситуація з залізницею в Донецьку залишається катастрофічною, оскільки рейси постійно скасовуються, а станції занедбані. 

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Подібна ситуація відслідковується і на тимчасово окупованій території Луганської області. Тут ціни на громадський транспорт підвищили до 40 рублів. 

В Центрі нацспротиву зауважили, що російська влада систематично руйнує залишки інфраструктури, перетворюючи повсякденні послуги на черговий інструмент економічного грабунку.

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