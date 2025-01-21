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Через російські обстріли Харківщини постраждали чотири жительки

Ворожі атаки припали на Чугуївський і Купʼянський райони.

Через російські обстріли Харківщини постраждали чотири жительки
наслідки російського обстрілу Харківщини 21 січня 2025 року

Чотири жительки Харківщини постраждали внаслідок російських  атак по області.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, слідство встановило, що 21 січня близько 9.00 російська армія обстріляла селище Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджений житловий будинок. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Близько 15-ої години окупанти атакували Купʼянськ. У двох жінок віком 68 та 72 років – гостра реакція на стрес, у 68-річної жительки - поранення. Пошкоджені крім того, приватні домоволодіння, господарчі приміщення. 

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ. 

  • Того ж дня росіяни атакували поліцейських у Куп'янську Харківської області. Вони вдарили по правоохоронцях дроном "Молния-2".
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