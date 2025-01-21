Через російські обстріли Харківщини постраждали чотири жительки

Ворожі атаки припали на Чугуївський і Купʼянський райони.

Чотири жительки Харківщини постраждали внаслідок російських атак по області.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, слідство встановило, що 21 січня близько 9.00 російська армія обстріляла селище Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджений житловий будинок. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Близько 15-ої години окупанти атакували Купʼянськ. У двох жінок віком 68 та 72 років – гостра реакція на стрес, у 68-річної жительки - поранення. Пошкоджені крім того, приватні домоволодіння, господарчі приміщення.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ.