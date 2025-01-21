Від початку вторгнення сапери знищили понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також знешкодили 18,5 тонн вибухових речовин.

Про це інформує Нацполіція.

За цей час правоохоронці здійснили понад 90 тисяч виїздів, обстежили більш ніж 42 тисячі гектарів територій, звільнених від російських окупантів.

У складі зведених загонів вибухотехніки розміновували території в Донецькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Вони перевіряли об’єкти органів державної влади, критичну інфраструктуру та місця забезпечення життєдіяльності населення, обстежували поля, техніку ворога, а також території катівень і масових поховань, які окупанти часто мінували.

З лютого 2022 року вибухотехніки виявили й вилучили понад 347,8 тисячі вибухонебезпечних предметів. Крім того, знищили понад 18,5 тонн вибухових речовин та більш ніж 145,4 тисяч вибухонебезпечних предметів: авіабомби, касетні боєприпаси, міни, саморобні вибухові пристрої, тощо.

З перших днів війни вибухотехніки Нацполіції виїжджають на місця обстрілів, знешкоджуючи небезпечні предмети після ракетних та артилерійських ударів. Вони забезпечують безпеку колег, які фіксують воєнні злочини російських військових та допомагають постраждалим.