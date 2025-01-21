KMW і одне з українських оборонних підприємств відкрили спільну компанію

Керівник Мінстратегпрому Герман Сметанін повідомив про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств.
За словами Сметаніна, новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони. Міністр нагадав, що перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.
«Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи», - зазначив Сметанін.
Він наголосив, що «тепер техніка буде ремонтуватись швидше». Також робота спільного підприємства підтримає українську економіку інвестиціями та робочими місцями.
- Krauss-Maffei Wegmann - основний виробник танків Leopard.
- У січні 2024 року експерт партії "зелених" з військового бюджету Себастіан Шефер заявив, що з 18 танків Leopard-2A6, поставлених Німеччиною Україні, лише невелика частина залишається боєздатною, тому він закликав негайно вжити заходів для ремонту.