KMW і одне з українських оборонних підприємств відкрили спільну компанію

Вона спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки із ФРН.

Керівник Мінстратегпрому Герман Сметанін повідомив про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств.

За словами Сметаніна, новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони. Міністр нагадав, що перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

«Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи», - зазначив Сметанін.

Він наголосив, що «тепер техніка буде ремонтуватись швидше». Також робота спільного підприємства підтримає українську економіку інвестиціями та робочими місцями.