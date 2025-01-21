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KMW і одне з українських оборонних підприємств відкрили спільну компанію

Вона спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки із ФРН.

KMW і одне з українських оборонних підприємств відкрили спільну компанію
генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел
Фото: Мінстратегпром

Керівник Мінстратегпрому Герман Сметанін повідомив про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств. 

За словами Сметаніна, новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони. Міністр нагадав, що перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році. 

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«Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи», - зазначив Сметанін.

Він наголосив, що «тепер техніка буде ремонтуватись швидше». Також робота спільного підприємства підтримає українську економіку інвестиціями та робочими місцями. 

  • Krauss-Maffei Wegmann - основний виробник танків Leopard.
  • У січні 2024 року експерт партії "зелених" з військового бюджету Себастіан Шефер заявив, що з 18 танків Leopard-2A6, поставлених Німеччиною Україні, лише невелика частина залишається боєздатною, тому він закликав негайно вжити заходів для ремонту.
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