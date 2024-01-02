Майже всі поставлені Німеччиною танки Leopard-2 вийшли з ладу, – німецький депутат

З 18 танків Leopard-2A6, поставлених Німеччиною Україні, лише невелика частина залишається боєздатною, тому експерт партії "зелених" з військового бюджету Себастіан Шефер (Sebastian Schäfer) закликав негайно вжити заходів для ремонту, повідомляє DW.

"На жаль, доводиться констатувати, що лише дуже невелика частина поставлених Україні танків залишається придатною до бойових дій. Ремонт триває дуже довго, тому що на ремонтному заводі у Литві не вистачає комплектуючих", - йдеться у листі Шефера оборонним концернам Rheinmetall та KMW наприкінці 2023 року.

Шефер разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом до католицького Різдва відвідали завод у Литві.

"Настала термінова необхідність вжити заходів, щоб покращити ситуацію із запчастинами", - наголосив Шефер у листі.

Водночас він зазначив, що спроби української армії самостійно відремонтувати "Леопарди" лише призвели до подальшого їх пошкодження. Себастіян Шефер запропонував вивчити, як можна запобігти подібним поломкам шляхом покращення навчання механіків, постачання інструкцій чи ремонту танків на території самої України.

У березні 2023 року німецький уряд після довгих вагань передав Україні 18 танків Leopard-2 із арсеналів Бундесверу. Ця техніка була надана Києву в рамках програми допомоги із відображення російської агресії.

Зазначимо, що у середині грудні 2023 року Міністерство оборони Литви повідомило, що її спеціалісти відремонтували пошкоджені на війні танки Leopard-2 для ЗСУ і вже скоро танки повернуться на фронт. Водночас точну кількість відремонтованих танків відомство не назвало.