Протягом року росіяни понад 1700 разів обстрілювали Чернігівську область, загинули 24 людини

Протягом 2023 року росіяни обстрілювали Чернігівську область 1743 рази. Загинуло 24 цивільних людини, 241 отримала поранення.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він сказав, що область покращила фортифікацію, а на потреби ЗСУ та оборони сумарно з місцевих бюджетів направили 541 млн гривень.
"Ворог не припиняв руйнувати цивільну інфраструктуру. Однак спеціально створені комісії розпочали обробляти заяви власників пошкодженого і зруйнованого житла (нараховано компенсацію на понад 139 млн та 136 млн відповідно). Хоч темп роботи в цьому напрямку варто наростити і це одне із завдання на цей рік", – сказав він.
- Ворог частково окупував Чернігівську область ще на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вбивали і катували цивільних, які опинилися в окупації. Після звільнення Чернігівської області навесні 2022 росіяни щодня обстрілюють її прикордонні громади. Крім того, ворог завдає ударів із повітря та веде диверсійну діяльність.