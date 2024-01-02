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FPV валюта та децентралізація фінансування перемоги

Ці дні багато хто говорить про FPV дрони та їх важливість для сучасної війни. Кількість, якість та масштаби FPV дронів мають тільки зростати, але як ще можна було б пришвидшити цей процес?

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Для підвищення децентралізованого фінансування армії та конкретно дронів потрібні нові підходи та нові рішення. Наприклад - випуск нової криптовалюти - FPV - Freedom Protected by Victory (Свобода, захищена Перемогою).

В даному випадку не так важлива технологія та алгоритм консенсуса (є з чого вибрати), як те - хто здійснюватиме емісію. Перевірені виробники дронів могли б продавати 1 FPV Token за фіксованою ціною (наприклад $300-500), або напряму або через біржі. Звісно, багато питань можуть виникнути, починаючи від того кого зараховувати до перевірених виробників, які квоти будуть, які докази будуть, що конкретний дрон вироблено, тощо. Але сам процес має бути якомога простішим та децентралізованим, якщо в нас сотні виробників FPV - то хай вони матимуть ресурс для масштабування своїх виробництв.

Перш за все, це має бути розраховано на широку міжнародну аудиторію. Адже ті, хто донатять зараз - і так донатять, для українців ми не придумаємо нічого легше ніж монобанки. Саме вихід на широку світову аудиторію має сенс. Окрім того, що таке фінансування оминає посередників та розпорядників і стає конкретним та важливим елементом сучасної війни, таке фінансування може стати прибутковим.

Мільйони людей з усього світу думають куди інвестувати. Існують тисячі різних токенів, часто нічим не підкріплених . FPV token - якщо правильно запрацює, буде підкріплений перемогою. Ми не знаємо, скільки токенів має бути запущено в обіг (можна припусти що десь 150 мільйонів, може й менше), емісія завершиться після перемоги, а ціна - можна припустити, що зростатиме. Додатково, можна придумати певні бонуси для тих, хто має великий пакет токенів (наприклад швидке отримання візи, посвідки на проживання, чи навіть громадянства).

300-500 доларів це підйомна сума майже для будь-кого, звісно є ризики, що щось піде не так. Ризики є завжди. Але такий краудфандинг перемоги точно буде не зайвим. За останні роки я бачив не одну спробу створення "крипто-гривні", ніяких суттєвих результатів не було. Перш за все, тому що люди які це намагались запустити ставили за мету власне збагачення або піар. FPV токен мав би запуститись консорціумом виробників дронів при наявності спільного бачення, можливо за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Люди, які виробляють дрони, вкладають свої кошти і час, також несуть ризики (бо стають мішенями росіян) - навряд чи будуть красти, їх інтерес це масштабувати процес і якомога швидше передати дрони бойовим підрозділам.

Інформація про корупцію не сприяє вірі в державні механізми, міжнародна допомога також має свої ліміти, і ми не знаємо точно, яка вона буде в наступному році. FPV валюта могла б забезпечити фінансування не завдяки державі, а навіть всупереч, не було б митних перешкод та корупціонерів, які хочуть свій відсоток. Реалізація FPV токенів відбувалася б через перевірених виробників чи волонтерів, а обіг нової валюти був би прозорим. І врешті-решт інвестори можуть розраховувати на те, що їх FPV токен не знеціниться, а буде використовуватись та зростати в ціні. Врешті-решт, яка валюта правдивіша - надрукована на папері, електронне число на екрані, чи викарбувана та випалена в степах та лісах України, заради швидшої перемоги?

Андрій Волошин Андрій Волошин , Письменник, політолог
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