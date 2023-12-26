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На Ставці обговорили виробництво дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них

Президент сказав, що "Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах".

На Ставці обговорили виробництво дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Президент провів Ставку, на якій йшлося про планування наступного року та забезпечення Сил оборони та безпеки.

Були доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу.  Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – запевнив він.

За словами президента, окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. 

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – сказав він.

Президент додав, що як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", – написав Зеленський. 

  • На річній пресконференції президент запевнив, що в 2024 Україна виробить один мільйон дронів. Згодом у Мінстратегпром уточнили, що це йдеться лише про FPV-дрони, але будуть і інші. 
  • FPV-безпілотники дозволяють знищити дороговартісну техніку дешеве, ніж якщо для цього задіювати інші типи озброєння. Але для такого типу дронів потрібен не лише сам дрон, а і боєприпаси. Також потрібна висока кваліфікація операторів. 
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