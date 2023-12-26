На Ставці обговорили виробництво дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них

Президент сказав, що "Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах".

Президент провів Ставку, на якій йшлося про планування наступного року та забезпечення Сил оборони та безпеки.

Були доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – запевнив він.

За словами президента, окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – сказав він.

Президент додав, що як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", – написав Зеленський.