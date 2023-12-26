Ігнат спростував "вкид" росіян про знищення українського Су-24

Він нагадав, що росіяни в своїх зведеннях "знищують" щодня по декілька літаків.

На борту знищеного в порту Феодосії великого десантного корабля міг бути потужний боєкомплект. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що подібних випадків може бути більше. Що саме було на борту – з'ясовується.

У ефірі програми "Свобода Ранок" Радіо Свобода Ігнат додав, що "вкид" росіян про те, що волі нібито збили Су-24, з якого вдарили по ВДК, є фейком.

Ігнат наголосив, що Росія буде намагатися вкласти своїм наївному населенню інформацію про "знищення" української авіації.

"Звісно, що не підтверджую (дані про знищення – Ред.). Вони щодня кажуть, що «знищують» по п'ять наших літаків у себе в зведеннях", – сказав він.

Він додав, що удару завдали крилатими ракетами, які Україні надали партнери (такою ракетою може бути Storm Shadow/SCALP).

"Ми бачимо, наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Це вже не ракета, це вибухнув боєкомплект, Що це було: «шахеди» чи боєприпаси, можливо, дізнаємося пізніше", – сказав він.

Речник додав, що ВДК використовують для перевезення техніки, озброєння і особового складу. Цей корабель міг використовуватися для перевезення до портів окупованих територій боєприпасів.