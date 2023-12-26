Ще одного чоловіка з пораненнями госпіталізували.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Ворог, зокрема, обстріляв: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Водночас ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.

Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, загинув чоловік.

Вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.

Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 2,4 га території, знищили 177 ВНП. Розмінування триває.