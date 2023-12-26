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На Харківщині за добу ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, загинув чоловік

Ще одного чоловіка з пораненнями госпіталізували.

На Харківщині за добу ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, загинув чоловік
Фото: ДСНС

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. 

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов. 

Ворог, зокрема, обстріляв: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 

Водночас ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району. 

Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, загинув чоловік. 

Вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.

Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 2,4 га території, знищили 177 ВНП. Розмінування триває.

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