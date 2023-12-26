На Одещині та Миколаївщині внаслідок атаки безпілотниками є влучання, – ОК "Південь"

Російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.
За інформацією Сил оборони півдня України, за дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.
На Одещині і Миколаївщині не вдалось уникнути влучань.
В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.
- Всього в ніч на 26 грудня окупанти запустили 19 "шахедів". 13 із них вдалося збити.
- Також близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ" в районі Феодосії.