На Одещині та Миколаївщині внаслідок атаки безпілотниками є влучання, – ОК "Південь"

На щастя, люди не постраждали.

Російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

За інформацією Сил оборони півдня України, за дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.

На Одещині і Миколаївщині не вдалось уникнути влучань.

В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.