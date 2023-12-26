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На Одещині та Миколаївщині внаслідок атаки безпілотниками є влучання, – ОК "Південь"

На щастя, люди не постраждали.

На Одещині та Миколаївщині внаслідок атаки безпілотниками є влучання, – ОК "Південь"
Фото: Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

За інформацією Сил оборони півдня України, за дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.

На Одещині і Миколаївщині не вдалось уникнути влучань. 

В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. 

На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.

  • Всього в ніч на 26 грудня окупанти запустили 19 "шахедів". 13 із них вдалося збити.
  • Також близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ" в районі Феодосії. 
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