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На Одещині затримали хлопців, які знімали роботу ППО

Про порушників правоохоронцям розповіли небайдужі громадяни. 

На Одещині затримали хлопців, які знімали роботу ППО
Фото: Скріншот з відео

Співробітники патрульної поліції Одеської області отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО під час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Патрульні затримали двох хлопців, у одного з них в телефоні знайшли відео бойової роботи ППО. 

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Хлопці пояснили, що пожартували, але їх доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

Поліцейські нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і попросили зберігати інформаційну тишу.

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