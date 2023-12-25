Змушувати жінок мобілізуватись ніхто не збирається, - Костенко

90% членів Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки проти повернення до цього питання.

Міноборони пропонувало парламенту закріпити обовʼязкову постановку жінок на військовий облік, але це не значить, що жінки мають мобілізовуватися.

Про це розповів в інтерв‘ю Укрінформу полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що на облік мають ставати тільки жінки з медичною освітою, всі інші – за власним бажанням. Все, питання закрите. Якщо жінка хоче, вона йде у військкомат і мобілізовується. Їй ніхто не забороняє служити. У нас зараз багато жінок служать, виконують обов'язок перед державою, але за власним бажанням. Змушувати їх ніхто не збирається", – наголосив Костенко.

Як нагадав парламентар, президент Зеленський нещодавно сказав, що не підпише закон, який передбачатиме мобілізацію жінок.

Крім того, за словами Костенка, 90% членів Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки проти повернення до цього питання.

"Ми це вже проходили два роки тому. Пам’ятаєте, яка була реакція? Навіщо знову це робити? Я думаю, що це питання зніметься під час напрацювання комплексного плану проведення мобілізації в Україні, і більше ми до нього повертатися не будемо", – підсумував секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

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