Через чергову атаку росіян на Херсонщину постраждали троє цивільних, — ОВА (оновлено)

Сьогодні надвечір російська армія знову атакувала Херсонську область. Через масовані обстріли постраждали троє мирних жителів, один чоловік загинув. Крім того, уточнюють інформацію про поранених у Степанівці та Чорнобаївці.

Про наслідки обстрілів повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Після надання допомоги він лікуватиметься амбулаторно. Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька, 50 років, зараз знаходиться у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкост", — пише Прокудін.

Ворог також завдав удару по Широкій Балці, там постраждав 50-річний чоловік. Його доставили до медзакладу.

Оновлення. Станом на 18:15 відомо, що через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі.

Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель. Усі потерпілі знаходяться у лікарні.