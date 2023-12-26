Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

КП "Київський метрополітен" розірвав договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на інформацію про закупівлі в Prozorro.

Підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн, цей аванс підрядник "Київметробуд" має повернути.

Строк дії договору закінчився 11 грудня 2023 року, а підписаний він був у листопаді 2018 року.

В обґрунтуванні значається, що умовами п. 4.2.6. договору визначено право замовника відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

"Враховуючи викладене та керуючись ст. 615 Цивільного кодексу України, п. 4.2.6 договору та постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22 КП "Київський метрополітен" відмовляється від зобов’язань в частині виконання будівельних робіт за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 про що повідомлено підрядника", - йдеться в обґрунтуванні.

Що відбувається з будівництвом гілки метро на Виноградар