Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

КП "Київський метрополітен" розірвав договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на інформацію про закупівлі в Prozorro.
Підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн, цей аванс підрядник "Київметробуд" має повернути.
Строк дії договору закінчився 11 грудня 2023 року, а підписаний він був у листопаді 2018 року.
В обґрунтуванні значається, що умовами п. 4.2.6. договору визначено право замовника відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.
"Враховуючи викладене та керуючись ст. 615 Цивільного кодексу України, п. 4.2.6 договору та постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22 КП "Київський метрополітен" відмовляється від зобов’язань в частині виконання будівельних робіт за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 про що повідомлено підрядника", - йдеться в обґрунтуванні.
Що відбувається з будівництвом гілки метро на Виноградар
- Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, проте мер Києва Віталій Кличко заявив, що в кращому випадку до кінця року відкриють тільки одну з них. У грудні 2021 року "Київметробуд", який є підрядником будівництва, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.
- На початку 2023 року Київська міська прокуратура через суд стягнула з генпідрядника понад 139 млн гривень до столичного бюджету. Встановлено, що будівельна компанія використала кошти не за цільовим призначенням.
- Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже 9 років. Ця частина зеленої гілки метро проєктувалася як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина починається на Сирці на глибині близько 40 метрів і поступово наближається до поверхні в районі станції "Мостиська", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білецької і Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди і Межової.
- На другому етапі заплановано здати в експлуатацію ще одну станцію метро. Третя й остання черга – будівництво четвертої станції та електродепо "Виноградар".