В окупованій частині Донецької області засудили шістьох українських військовополонених

Двоє військовополонені отримали 15 років ув'язнення у колонії суворого режиму, інші четверо — довічне.

У вівторок, 26 грудня "суд" терористичного угруповання на окупованій території Донецької області засудив шістьох українських військових Рустама Гочалієва, Віталія Кукуріку, Євгена Якубенка, Дмитра Латишева, Володимира Кучеренка та Сергія Балицького. Гочалієв та Кукуріка отримали 15 років ув'язнення у колонії суворого режиму, інші четверо – довічне, – пише "Суспільне" з посиланням на слідчий комітет РФ.

Двох військових з полку "Азов" Рустама Гочалієва та Віталія Кукуріку судили за звинуваченням, що вони, нібито, 9 травня 2017 року в районі села Лебединське осколково-фугасними снарядами пошкодили вісім житлових будинків та три об'єкти соціальної сфери, у тому числі школу, де перебували люди.

Щодо чотирьох морських піхотинців артилерійської розвідки 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Євгена Якубенка, Дмитра Латишева, Володимира Кучеренка, Сергія Балицького, то суд призначив їм довічне ув'язнення, за звинуваченням у розстрілі 14 людей в Маріуполі з 6 по 15 березня 2022 року.

Лише за вересень 2023 року у "ЛДНР" засудили 19 українських військових, у жовтні – 24. У листопаді – 27. Від початку грудня – 12.

У терористичних організаціях "ЛДНР" українських військових "звинувачують" та "судять" за однаковими сценаріями та вигаданими звинуваченнями.

Суд над українськими військовополоненими