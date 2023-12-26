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Тайвань запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі

Під санкції потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Тайвань запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Міністерство економіки Тайваню у вівторок запровадило нові санкції проти Кремля та Білорусі  через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти використанню товарів у військових цілях. У переліку заборонених товарів обладнання для виробництва напівпровідників, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки, — пише "Європейська правда".

У заяві відомства йдеться, що перелік підсанкційних товарів щодо Росії та Білорусі розширили "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".

Під санкції Тайваню потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Нові санкції запроваджені на тлі заборон Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Санкції Заходу проти Росії

  • Цього місяця ЄС затвердив 12-ий пакет санкцій і, за словами заступника глави Офісу Президента України Ігоря Жовкви, почалася підготовка тринадцятого пакету.
  • У межах 12-ого пакету санкції ЄС обмежувальні заходи торкнулися російських пропагандистів, колаборантів, а також підприємства оборонно-промислового комплексу Росії,
  • США перейшли до наступного етапу контролю за цінами та їх обмеження на експорт російської нафти. Йдеться про санкції щодо компаній, які, ймовірно, порушили обмеження на експорт російської нафти, щл набули чинності наприкінці минулого року.
  • Минулого тижня президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.
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