Тайвань запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі

Під санкції потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Міністерство економіки Тайваню у вівторок запровадило нові санкції проти Кремля та Білорусі через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти використанню товарів у військових цілях. У переліку заборонених товарів обладнання для виробництва напівпровідників, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки, — пише "Європейська правда".

У заяві відомства йдеться, що перелік підсанкційних товарів щодо Росії та Білорусі розширили "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".

Під санкції Тайваню потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Нові санкції запроваджені на тлі заборон Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Санкції Заходу проти Росії