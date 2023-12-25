Глава МЗС Чехії: в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії

Допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці.
Про таке заявивив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Європейська правда.
За словами міністра, головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів.
"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка також гострить зуби на центральноєвропейський регіон, на країни Балтії", – сказав він.
Також Ліпаський наголосив, що, у разі поразки України, Чехія зіткнеться із Росією буквально на кордонах Євросоюзу, а цього допустити не можна.
Глава МЗС Чехії зауважив, що у політика Європи повинна бути спрямована на те, щоб тримати РФ "якомога далі від наших кордонів".
"Дебати проходять непросто, але ми бачимо, що врешті-решт європейські країни здатні дійти згоди", – сказав Ліпавський.
Чиновник каже, що Прага повинна допомогти Україні та Молдові наблизитися до ЄС, адже обидві країни-кандидатки "демонструють високу мотивацію та зусилля".
"У наших власних інтересах допомогти цим країнам наблизитися до нас якомога ближче, тому що імперіалістична політика Москви знову скрегоче на них зубами", – додав міністр.
- Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив: "У нас немає іншого вибору, крім як надати Україні все необхідне. Будь-що менше було б нашою поразкою". Також він наголошував на важливості продовження допомоги Україні.
- Також наприкінці листопада стало відомо, що Чехія надасть близько 2,5 млн євро до цільового фонду Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.
- Крім того, військові Чехії збиратимуть кошти на 10 тисяч дронів для України. Активісти об'єдналися в організацію Group D, яку очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека.