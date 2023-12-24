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Чехія платитиме українцям, які повертаються додому

Статус тимчасового захисту для громадян України до березня 2025 року.

Чехія платитиме українцям, які повертаються додому
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону "lex Ukraine", який регулює статус українців, які знайшли прихисток від російського вторгнення. Відповідні зміни до закону опублікували на сайті президента Чехії, – пише "УП".

Зокрема, уряд Чехії продовжив статус тимчасового захисту для громадян України до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Українці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року. Коли людина, яка отримала допомогу, в майбутньому захоче отримати довгострокову візу у Чехії, вона повинна буде сплатити половину суми наданої допомоги. 

  • З 1 липня для українців у Чехії змінився порядок надання допомоги та безплатного житла. Були скасовані окремі виплати для шукачів притулку, натомість стала діяти лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.

 

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