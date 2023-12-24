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Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, – Боррель для Guardian

Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.

Джерело: Боррель в інтерв’ю The Guardian

Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, – Боррель для Guardian

Топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС задуматися і активніше допомогати Україні у боротьбі з РФ. Адже, як зазначив Боррель в інтерв'ю для The Guardian, автократ Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.

Топ-дипломат ЄС зазначає, що Євпропа як і колись, є магнітом для тисяч людей усього світу, але зараз в Україні на карту поставлено існування всього Європейського Союзу.

"Ми є магнітом для сотень тисяч людей, які хочуть приїхати жити в Європу. І легко зрозуміти чому, якщо порівняти наш рівень життя. Ми є найкращим поєднанням політичної свободи, економічного процвітання та соціальної єдності, яке змогло створити людство", – зазначає Боррель, – Можливо, це момент, коли ми повинні звернути увагу на небезпеку, що виходить від великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не тільки Україні", – додає дипломат.

Боррель застерігає, що якщо ЄС не змінить курс і не мобілізує всі можливості допомогти Україні, це дозволить Путіну виграти війну і надалі піти на Європу.

"Путін не може задовольнитися шматком України і залишити решту України в Європейському Союзі, але він не може задовольнитися обмеженою територіальною перемогою. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу", – зазначив дипломат ЄС.

Боррель підкреслив: Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. Успіх Росії залежить від залучення на поле бою якомога більшої кількості людей.

У той же час він зазначив, що Путін "помилився щодо спроможності своєї армії. Він помилявся щодо потужності українського опору і щодо волі Європейського Союзу. Але він все ще готовий воювати, дозволити своїм людям гинути, щоб його армія та його люди страждали, тому що у нього немає виходу.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.

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